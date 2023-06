Neoen : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Neoen, avec un objectif de cours inchangé de 35,5 euros.



L'analyste estime que l'annonce faite hier du développement d'une batterie longue durée en Australie et concomitamment, le relèvement de la guidance d'EBITDA 2025 à 700 ME sont 'des éléments positifs pour la thèse d'investissement du groupe'.



Dans ce contexte, Oddo BHF relève ses attentes d'EBITDA 2025 à 710 ME (vs 610 ME) et, aprs estimations des investissements et des frais financiers, le BPA2025 est réhaussé de 28,4%.



'En revanche pour 2023-2025, nous mettons également à jour le nombre titres suite au paiement du dividende au titre de l'exercice 2022 en actions, d'où une dilution -0.5% pour chaque exercice', conclut le broker.



