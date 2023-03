Neoen : Oddo abaisse sa cible après l'augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Neoen, avec un objectif de cours abaissé de 44,5 à 35,5 euros, à la suite de l'augmentation de capital de 750 ME et de la dilution qu'elle engendre.



Cette levée de fonds entre dans le cadre du plan stratégique 2023-2025 qui table, à cet horizon, sur l'atteinte de 10 GW en opération ou en construction pour une contribution en fonds propres cumulée de 1,35 MdE.



'La prise en compte de la création des nouveaux titres nous amène à ajuster notre séquence de BPA 2023/2027 de -23,4%', indique Oddo



Selon l'analyste, la finalisation de cette levée de fonds va permettre aux investisseurs de se recentrer à nouveau sur la trajectoire opérationnelle à l'horizon 2025.



