Neoen : Nouveaux projets solaires remportés en Irlande

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir remporté à titre provisoire, dans le cadre du deuxième appel d'offres gouvernemental RESS en Irlande, deux projets solaires d'une capacité totale d'environ 80 MWp : Ballinknockane Solar et Threecastles Solar.



La mise en service des deux centrales, qui seront détenues en totalité et exploitées par Neoen, est prévue pour fin 2025. Ensemble, elles produiront environ 76 GWh par an, ce qui permettra d'alimenter environ 18.000 foyers.



Ce succès intervient quatre semaines seulement après la connexion de Millvale, le premier parc solaire irlandais de Neoen, qui figurait parmi les lauréats de RESS 1 et qui est la première grande centrale solaire au sol raccordée au réseau en Irlande.



