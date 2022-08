Neoen : Nouveau PPA pour Goyder South Stage 1

(CercleFinance.com) - Neoen indique avoir signé un Power Purchase Agreement (PPA) de 40 MW sur une durée de dix ans pour son parc éolien de Goyder South Stage 1, avec Flow Power, présenté comme l'un des distributeurs d'électricité les plus dynamiques et innovants d'Australie.



Actuellement en construction pour une mise en service en 2024, le futur parc de Goyder South Stage 1, détenu à 100% par Neoen et situé en Australie Méridionale, sera constitué de 75 éoliennes et disposera d'une puissance totale de 412 MW.



Il s'agit du deuxième PPA signé pour ce parc éolien, s'ajoutant en effet à celui conclu en septembre 2020 avec le gouvernement de l'Australian Capital Territory (ACT), pour une durée de 14 ans et portant sur 100 MW.



