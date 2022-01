Neoen : Nouveau contrat d'énergie verte en Finlande

(CercleFinance.com) - Neoen a signé un power purchase agreement portant sur au moins 30 MW d'énergie verte en Finlande avec Equinix, un leader mondial de l'infrastructure numérique.



Equinix achètera pendant 10 ans 85% de l'électricité verte et des garanties d'origine qui seront produites par le parc éolien de Björkliden en Finlande.



Ce parc comptera 7 turbines pour une puissance totale d'au moins 35 MW et sera détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon. Sa construction devrait être lancée en 2023 pour une mise en service prévue en 2024.



Il s'agit du septième contrat d'électricité verte signé par Neoen en Finlande depuis 2018.



