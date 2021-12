Neoen : Mise en service de la Victorian Big Battery

(CercleFinance.com) - Neoen fait part de la mise en service de sa Victorian Big Battery, l'une des plus puissantes batteries au monde avec une capacité de 300 MW / 450 MWh, située à proximité de la station électrique de Moorabool à Geelong, dans l'État australien de Victoria.



Construite en collaboration avec Tesla, dont elle utilise la technologie Megapack, et l'opérateur de réseau AusNet Services, elle bénéficie d'un contrat SIPS (System Integrity Protection Scheme) auprès de l'Australian Energy Market Operator (AEMO).



À la demande du gouvernement de l'État de Victoria, la batterie apportera 250 MW de capacité d'appoint supplémentaire à l'interconnecteur existant entre les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, pendant les dix prochains étés australiens.



