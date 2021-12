Neoen : Mise en service d'un nouvel actif en Australie

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir effectué la mise en service du Bulgana Green Power Hub, situé à Stawell dans l'Etat australien de Victoria, un actif hybride ayant la capacité de générer 750.000 MWh d'énergie verte par an et d'approvisionner ainsi en électricité environ 150.000 foyers.



Constitué d'un parc éolien de 204 MW et d'une batterie d'une capacité de 20 MW / 34 MWh, il bénéficie d'un contrat de 15 ans avec l'Etat et contribuera de manière significative à l'objectif de son gouvernement d'atteindre 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030.



Dans le Victoria, le portefeuille de Neoen atteint 652 MW en opération répartis entre éolien, stockage et solaire et 2 GW de projets supplémentaires en développement, dont la production totale représenterait 10% de la demande annuelle de l'Etat en électricité.



