Neoen : Lancement de services d'inertie sur le site HPR

(CercleFinance.com) - Neoen indique avoir testé et déployé avec succès le Virtual Machine Mode de Tesla (VMM) sur son site de Hornsdale Power Reserve (HPR), la deuxième plus grande batterie lithium-ion d'Australie d'une puissance de 150 MW / 193,5 MWh.



'HPR ayant obtenu l'autorisation de l'AEMO, ses onduleurs de type grid-forming (capables de générer leur propre consigne de tension et de fréquence) vont pouvoir commencer à fournir des services d'inertie au réseau d'Australie Méridionale', précise le groupe.



Ce lancement intervient après deux ans de tests approfondis et de coopération

intense avec Tesla, l'AEMO et ElectraNet. 'Cette nouvelle fonctionnalité est une avancée majeure vers le scenario 100% renouvelable de l'AEMO à l'horizon 2025', ajoute Neoen.



