Neoen : Lancement d'une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Neoen annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 600 millions d'euros, qui servira à financer ses futurs actifs, dans le cadre d'un premier cycle d'investissement allant au moins jusqu'à la fin de l'année 2022.



Le prix de souscription est fixé à 28 euros par action et la parité de souscription à une nouvelle action pour quatre existantes. La période de souscription se déroulera du 19 mars au 31 mars 2021 inclus.



Les actionnaires historiques de Neoen, Impala et Bpifrance, se sont engagés à exercer au moins les deux tiers de leurs DPS ; le FSP, deuxième actionnaire de Neoen, s'est engagé à en souscrire au moins 85%.



