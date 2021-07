Neoen : Hausse de 5% du chiffre d'affaires semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Neoen publie ce soir un chiffre d'affaires de 165 ME au titre du premier semestre, soit une hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité de ces six mois est surtout tirée par le dynamisme du 2e trimestre, en hausse de 38% par rapport au deuxième trimestre 2020.



L'EBITDA s'élève à 126 ME, en recul de 15% par rapport au premier semestre 2020 qui avait bénéficié d'indemnités contractuelles en Amériques et de revenus exceptionnellement élevés dans l'activité de stockage en Australie, souligne Neoen.



Le Groupe indique resserrer sa fourchette de prévision d'EBITDA 2021 à un niveau compris entre 295 et 310 ME, avec une marge d'EBITDA d'environ 80%

Neoen précise enfin avoir lancé la construction de 710 MW, dont 617 MW sur le seul deuxième trimestre, portant les actifs en opération ou en construction à 4,8 GW à fin juin 2021.



