Neoen : Financement finalisé pour Kaban Green Power Hub

(CercleFinance.com) - Neoen indique avoir finalisé le financement de Kaban Green Power Hub dans la région du Far North Queensland en Australie, projet d'un coût total de 370 millions de dollars australiens et qui s'appuie sur un contrat d'achat de capacité de 15 ans.



Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW, qui sera entièrement détenu par Neoen et bénéficiera d'un prêt accordé par un syndicat de cinq prêteurs, et la modernisation d'une ligne de transmission de 320 km.



Les travaux, qui ont débuté en mai, permettront la création de plus de 250 emplois durant la construction et le parc éolien sera en mesure de générer 457 GWh d'énergie verte et compétitive chaque année à partir de 2023.



