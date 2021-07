Neoen : Financement de nouvelles batteries au Salvador

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir finalisé le financement de deux nouvelles batteries d'une capacité totale de 11 MW / 8 MWh, qui seront installées sur ses parcs solaires de Capella (140 MWc) et de Providencia (101 MWc), au Salvador.



Le groupe français spécialisé dans les énergies renouvelables sera seul propriétaire de ces batteries qui seront financées par une dette apportée à 100% par BID Invest avec la contribution du Fonds Canadien pour le Climat.



Ces batteries fourniront des services de réserves primaire et secondaire qui contribueront à améliorer la stabilité et la fiabilité du réseau électrique salvadorien. Avec elles, Neoen exploitera le plus grand parc de stockage d'Amérique centrale.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel