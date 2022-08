Neoen : En hausse, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Neoen gagne un peu moins de 1% à Paris, soutenu par une analyse de AlphaValue qui a relevé de 29,2 à 32,6 euros son objectif de cours sur le titre qu'il qualifie de 'Hermès du secteur des énergies renouvelables'.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant explique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le producteur d'énergie pour les exercices 2022, 2023 et 2024 en raison de ses objectifs ambitieux en matière de production et l'envolée des prix de l'électricité.



AlphaValue maintient cependant sa recommandation 'vendre' sur le titre, qu'il estime surévalué compte tenu de la prime de rachat déjà intégré dans les cours et du faible potentiel de bonnes surprises par rapport aux prévisions actuelles.



Le cabinet parisien dit voir d'avantage de potentiel du côté de l'énergéticien italien Erg tout en continuant de considérer l'allemand RWE comme le titre à privilégier au sein du secteur de la production électrique.



