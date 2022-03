Neoen : Dividende proposé pour 2021

(CercleFinance.com) - Neoen fait part de son intention de proposer, pour la première fois, un dividende de 0,10 euro par action au titre d'une année 2021 marquée par un résultat net part du groupe de 41 millions d'euros et un résultat opérationnel en augmentation de 20% à 171,2 millions.



L'EBITDA du producteur d'énergies renouvelables a progressé de 11% à 300,4 millions d'euros, en ligne avec l'objectif annoncé (295 à 310 millions) pour un chiffre d'affaires en hausse de 12% à 333,6 millions.



Neoen anticipe un EBITDA 2022 entre 360 et 375 millions d'euros, soit une marge entre 85 et 90%, et confirme ses objectifs de croissance d'EBITDA jusqu'en 2025 et d'une capacité en opération ou en construction de plus de 10 GW à la fin de l'année 2025.



