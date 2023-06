Neoen : Deutsche Bank initie à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a annoncé jeudi avoir initié le suivi du titre Neoen avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 27 euros.



Dans une note de recherche, l'analyste salue la croissance 'rapide' du secteur des énergies renouvelables, mais estime que le groupe français est désormais bien valorisé en Bourse.



'Les projets de Neoen dans les énergies renouvelables évoluent bien, le groupe a réalisé des gains importants sur ses cessions de centrales, son historique d'activité est correct, il a récemment relevé ses objectifs et apparaît bien capitalisé', explique Deutsche Bank.



Mais l'analyste indique s'inquiéter de l'endettement élevé de l'entreprise et surtout des prévisions ambitieuses établies par le consensus de marché, vis-à-vis duquel il envisage un risque de déception de l'ordre de 15% à 20% à horizon 2023-24.



