Neoen : Contrat de vente d'électricité au Queensland

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir signé un contrat de vente d'électricité de 352 MWc avec CleanCo Queensland 'qui constitue à ce jour l'un des accords les plus importants dans le secteur de l'énergie renouvelable en Australie'.



Il va permettre à Neoen de construire le plus grand parc photovoltaïque d'Australie, le Western Downs Green Power Hub, d'une puissance comprise entre 460 et 480 MWc, à proximité de Chinchilla dans le Sud-ouest du Queensland.



La centrale alimentera le réseau de transport de Powerlink Queensland et contribuera pour plus de 30% à la quantité d'énergie nécessaire pour que CleanCo Queensland atteigne son objectif de capacité d'énergie renouvelable d'ici 2025.



