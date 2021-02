Neoen : Conclusion du financement de la Victorian Big Battery

(CercleFinance.com) - Neoen s'adjuge 5% après que le groupe d'énergies renouvelables a finalisé le financement de la Victorian Big Battery, une unité de stockage de 300 MW / 450 MWh située près de Geelong, dans l'État australien de Victoria.



Détenue et opérée par Neoen, la Victorian Big Battery sera l'une des plus puissantes batteries au monde, et permettra d'assurer la stabilité du réseau électrique de l'État. Le projet sera réalisé en collaboration avec Tesla et l'opérateur de réseau AusNet Services.



Ce financement intervient trois mois après que Neoen a remporté auprès de l'Australian Energy Market Operator un contrat de services réseau de 250 MW. La batterie doit être mise en service avant le début du prochain été australien.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel