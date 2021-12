Neoen : Cession de deux parcs éoliens en France

(CercleFinance.com) - Neoen annonce avoir signé un accord en vue de céder 95% de ses parts dans les parcs éoliens français Le Berger et Les Beaux Monts, pour un produit net de cession d'environ 28 millions d'euros, qui contribueront à l'EBITDA 2021.



Situés dans les départements de la Meuse et de l'Yonne, ces deux parcs éoliens viennent d'entrer en construction, avec une mise en service prévue en 2023. Ils bénéficient tous deux de tarifs fixes de vente d'électricité pour une durée de 20 ans.



Neoen, qui conservera 5% de ces actifs, supervisera leur construction ainsi que leur maintenance et assurera la gestion des relations avec les communautés locales. Il aura aussi la possibilité de racheter les sociétés de projet après 31 ans d'exploitation.



