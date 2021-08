Neoen : Neoen boucle le financement de trois centrales photovoltaïques en Irlande

(CercleFinance.com) - Neoen et son partenaire irlandais BNRG, développeur et exploitant de centrales solaires basé à Dublin, annoncent avoir finalisé le financement des centrales solaires de Hilltown, Hortland et Millvalle, d'une puissance cumulée de 58 MWc.



Ces futures centrales solaires sont parmi les toutes premières à clôturer leur financement en Irlande. Leur mise en service est attendue au premier semestre 2022. Leur production électrique alimentera l'équivalent de 12.700 foyers irlandais.



L'électricité des parcs sera commercialisée à travers des PPA ('power purchase agreements'), soutenus par le gouvernement irlandais via un mécanisme de CFD ('Contract for Difference') allant jusqu'en 2037.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel