Neoen : Berenberg réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir réduit son objectif de cours sur Neoen, ramené de 40 à 33 euros afin de tenir compte de la récente augmentation de capital du spécialiste des énergies renouvelables.



Le bureau d'études - qui maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre - estime que la levée de fonds de 750 millions d'euros va permettre au groupe d'éclaircir le chemin en vue de son développement.



Mais l'analyste souligne aussi que le titre se négocie toujours sur la base d'une prime par rapport à ses plus proches comparables, même si celle-ci s'est resserrée du fait de la sous-performance de l'action depuis le début de l'année.



'L'augmentation de capital permet à la société d'être bien financée en vue de la réalisation de ses objectifs de croissance, mais l'accélération de sa cadence de développement - accompagnée par ailleurs d'une rentabilité robuste - demeure le défi le plus important auquel est confrontée l'entreprise', conclut Berenberg.



