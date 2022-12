Neoen : Barclays relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur le titre Neoen, sur lequel il passe de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 40 à 47 euros.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, le bureau d'études explique avoir appliqué une nouvelle méthode de valorisation aux valeurs moyennes issues du secteur de l'énergie propre afin de déterminer si celles-ci étaient correctement valorisées, une décision qui l'a conduit à relever aujourd'hui son conseil sur Neoen.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.