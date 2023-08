Neoen : 3,3 GW de capacités en Australie

(CercleFinance.com) - Neoen annonce disposer désormais de 3,3 GW d'actifs en opération ou en construction en Australie, 'confirmant sa position de leader des énergies renouvelables' dans le pays où il a déjà investi, à ce jour, plus de quatre milliards de dollars australiens.



Plus précisément, le groupe d'énergies renouvelables détient en Australie, 20 centrales en opération ou en construction, qui représentent 2 GW de capacités de production solaire et éolienne (à parts égales) et 1,3 GW / 2,8 GWh de capacité de stockage.



Neoen affiche l'ambition d'atteindre environ 10 GW en opération ou en construction en Australie en 2030, ce qui représenterait un investissement supplémentaire de plusieurs milliards de dollars australiens.



