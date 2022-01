Navya : Valeo et Navya travaillent à un système de sécurité redondant pour les voitures autonomes

(BFM Bourse) - Retombée en début de semaine à un plus bas niveau depuis octobre 2021, l'action Navya profite de l'annonce d'un approfondissement de la collaboration de la société avec Valeo, l'un des ses actionnaires de référence.

Après avoir perdu jusqu'à 22% depuis son plus haut de l'année 2022, le titre de la société rhodanienne Navya tente une nouvelle reprise jeudi, progressant de 3,54% à 1,815 euro vers 11h00 dans un marché pratiquement à l'équilibre.

Ce rebond intervient à l'annonce d'une poursuite de la collaboration entre le spécialiste français des systèmes de conduite autonome et l'équipementier Valeo, lequel n'est autre qu'un de ses principaux actionnaires avec encore près de 9,8% du capital.

Les deux entreprises vont travailler conjointement à la conception et au développement d'un nouveau système de sécurité des véhicules autonomes de niveau 4 (Autonomous Vehicle Failsafe System, AVFS), ceci avec le soutien du quatrième Programme d’Investissement d’Avenir du gouvernement.

Défini comme stratégique pour garantir la sécurité opérationnelle des solutions de transport autonome, ce projet représente une étape clé dans l’industrialisation de solutions de transport autonome de niveau 4, fait valoir Navya dans un communiqué.

Les briques technologiques qui composent l’AVFS s’interfacent avec le système de conduite autonome NavyaDrive, tandis que Valeo fournira ses capteurs de dernière génération (de type LiDAR, radars et caméras). Associés au calculateur électronique embarquant l’ensemble des algorithmes, ils permettront de fournir la redondance attendue et d’assurer une seconde chaîne de contrôle : dans le cas d’une situation d’anomalie sur le parcours entrainant une sortie du domaine d’opération du système de conduite autonome, l’AVFS devra être en mesure d’adapter le comportement du véhicule, sans intervention humaine.

"Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Navya dans le cadre de ce projet. Celui-ci nous donne l'occasion de valoriser notre expertise des systèmes de conduite autonome, de sécurité et du référentiel SOTIF ("Safety Of The Intended Functionality") acquise grâce à nos projets Drive4U et à l'exploitation des navettes Navya dans le cadre du projet SMO", a déclaré Joachim Mathes, directeur technique de Valeo Comfort and Driving Assistance.

"Cette collaboration marque une étape clé pour le passage à l’échelle commerciale de nos services de mobilité autonome sans opérateur à bord. Elle permet de proposer une architecture composée de deux systèmes complémentaires, de perception, localisation et d’intelligence, à même de fournir le service escompté et d’adresser toutes les défaillances et dérives potentielles", a expliqué Olivier Le Cornec, son homologue chez Navya.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse