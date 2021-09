Navya : Un service de navette autonome lancé au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya progresse de plus de 6% ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir le lancement de son service de navette autonome sur la voie publique au Royaume-Uni.



Le spécialiste des systèmes de conduite autonome a annoncé ce matin un premier déploiement sur route ouverte, avec un projet mené au sein du Harwell Science and Innovation Campus, un site britannique dédié à l'innovation.



Dans le cadre de l'expérience, une navette Navya transportera employés et visiteurs 24 heures sur 24 et sept jours sur sept au sein de ce hub situé près d'Oxford.



Le campus, qui s'étend sur 700 hectares, accueille plus de 6000 personnes et héberge 240 organisations publiques ou privées dans les domaines de l'espace, des énergies renouvelables et de la santé.



La navette sera opérée par Darwin, une société britannique spécialisée les communications terrestres et satellitaires.



Cette expérimentation est menée en partenariat avec l'assureur Aviva, qui a développé une offre spécifique à destination des véhicules autonomes.



