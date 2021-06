Navya : Tests de navettes autonomes en Allemagne avec Valeo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya, un leader des systèmes de conduite autonome, lance de nouvelles expérimentations en Allemagne avec en particulier Valeo.

Navya a collaboré avec le groupe Valeo et d'autres partenaires en Allemagne pour le déploiement de 6 Autonom Shuttle dans le cadre du projet SMO (Shuttle Modellregion Oberfranken).



Les navettes, actuellement en phase de déploiement, transportent des passagers sur route dans trois villes du nord de la Bavière (Hof, Rehau, Kronach).



Les navettes sont équipées par Valeo de capteurs et d'outils d'acquisition de données expérimentaux, en plus des composants déjà présents dans les systèmes de Navya.



' Les nouvelles dispositions législatives adoptées au mois de mai 2021 en Allemagne, qui autorisent la circulation de véhicules sans conducteur en service régulier sur route ouverte vont permettre d'accélérer le développement du secteur ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.