Navya : Retenu pour un projet de mobilité dans la Drôme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya a annoncé lundi que le consortium qu'il a formé aux côtés de Vinci, de la Macif et de beti avait été retenu dans le cadre d'un projet visant à développer un réseau de mobilité automatisée dans la Drôme.



Le projet commun, baptisé 'Rima', doit permettre de déployer sept véhicules automatisés, dont quatre sans opérateur à bord, au sein de la communauté rurale du 'Val de Drôme'.



Navya, spécialisé dans les systèmes de mobilité automatisée, fournira aux navettes de beti, un opérateur de réseaux de mobilité automatisée, ses packs de conduite autonome Navya Drive et accompagnera leur mise en service.



L'objectif du consortium est de réussir à déployer 15 véhicules automatisés à échelle 2025 pour apporter une expérience de mobilité innovante à plus de 50.000 habitants la région.



Aujourd'hui 85% de la population rurale n'a pas d'autre choix que l'utilisation d'une voiture personnelle pour se déplacer.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.