Navya : Retenu dans le cadre d'un projet européen

(CercleFinance.com) - La société lyonnaise Navya a annoncé mercredi avoir été retenue pour déployer des navettes autonomes à grande échelle dans le cadre d'un projet soutenu par la Commission européenne.



L'entreprise indique avoir remporté, aux côtés de ses partenaires, le projet 'Ultimo' financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation de Bruxelles et par le gouvernement fédéral suisse.



Aux termes du projet, qui vise à accélérer le développement des véhicules autonomes dans les centres urbains européens, 13 navettes Navya ont été expérimentées dans six villes européennes.



Ses équipements ont été mis à la disposition du public dans des cas d'usage très spécifiques, comme se déplacer autour d'un stade à Lyon, dans des hôpitaux à Genève et au Danemark ou dans un parc d'affaires au Luxembourg.



