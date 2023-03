Navya : Quatre offres de reprise ont été reçues

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya a annoncé lundi avoir reçu quatre offres de reprise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l'objet depuis début février au Tribunal de commerce de Lyon.



Le spécialiste des systèmes de mobilité autonome indique avoir reçu pour l'instant quatre offres de reprise, mais souligne que chacune d'entre elles reste assortie de conditions de financement.



Dans ce contexte, le Tribunal de commerce de Lyon a décidé la poursuite de la période d'observation et fixé un nouveau calendrier afin de permettre aux éventuels repreneurs d'améliorer leur offre.



Sous ce nouveau schéma, la date limite d'amélioration des offres a été fixée au 30 mars et celle de l'audience d'examen des offres au 4 avril.



Initialement, le Tribunal de commerce de Lyon avait fixé au 21 février la date limite pour le dépôt des offres de reprise auprès de l'administrateur judiciaire et au 7 mars l'examen de ces offres.



Dans l'intervalle, l'exploitation de la société se poursuit pendant la période d'observation.



La suspension de la cotation des actions Navya, effective depuis le 25 janvier, reste par ailleurs maintenue.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.