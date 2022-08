Navya : Projet pilote de navette autonome en Écosse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya annonce un partenariat avec le Campus d'Inverness pour déployer un projet pilote de service de transport de passagers par véhicule autonome en Écosse. Son véhicule est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars 2023.



Hitrans, partenariat régional de transport pour les Highlands et les îles, est le promoteur du projet. Il travaille avec un certain nombre de partenaires pour mener à bien le projet, dont Navya qui a conçu, fabriqué et déployé le véhicule.



Le service de transport autonome propose un itinéraire de trois kilomètres reliant le campus d'Inverness au parc commercial et d'affaires d'Inverness, incluant une traversée de la voie ferrée facilitée par le pont de transport durable récemment mis en place.



La navette autonome offre jusqu'à 15 places assises et sera utilisée principalement par les étudiants et les personnes travaillant sur le site du campus. Elle circulera de 10 heures à 16 heures et sera gratuite pendant une période de lancement spéciale jusqu'au 1er octobre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.