Navya : Pertes aggravées au premier semestre, le titre chute

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la fourniture de systèmes de mobilité Navya chute en Bourse ce mercredi après l'annonce d'une aggravation de ses pertes sur les six premiers mois de l'année du fait d'une intensification de ses investissements en R&D.



Vers 12h30, le titre perdait 9,2%, faisant ressortir une capitalisation boursière de 8,8 millions d'euros. Il a perdu près de 90% depuis le début de l'année.



Au cours du premier semestre 2022, Navya a vendu sept navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de quatre millions d'euros, contre 4,6 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, la société justifie ce repli par un certain 'attentisme' de la part de ses clients face aux évolutions attendues en matière de réglementation au niveau mondial.



Sa perte opérationnelle s'est creusée de deux millions d'euros à -13,7 millions d'euros tandis que sa perte nette s'est aggravée à -13,2 millions d'euros, soit 700.000 euros de plus qu'au premier semestre 2021.



Au 30 juin, sa trésorerie atteignait quatre millions d'euros, contre 19,8 millions d'euros un an plus tôt.



Navya dit toutefois avoir constaté, au cours des premières semaines du second semestre, une accélération de sa dynamique commerciale, dynamique qu'il attribue aux avancées de la réglementation sur les véhicules autonomes.



L'entreprise dit vouloir profiter de ce facteur pour renforcer ses parts de marché dans des zones stratégiques comme l'Europe, les USA et le Japon.



