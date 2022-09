Navya : Nouvelle commande de navette en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya a annoncé mardi avoir conclu la vente d'une navette à un district de l'Etat fédéral allemand de Bavière, la troisième commandée par le Landkreis Kronach.



Alors que les deux premières navettes ARMA acquises pour la ville de Kronach permettaient de créer une nouvelle desserte de transport public reliant les principaux points d'intérêt de la ville, cette troisième navette autonome EVO doit permettre l'extension du trajet actuel pour prolonger l'itinéraire jusqu'au château de Kronach, l'attraction touristique principale de la ville.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre du projet SMO, qui rassemble 12 partenaires dont l'équipementier français Valeo et qui a déjà permis le déploiement de six navettes autonomes Navya dans trois villes de Bavière.



Pour Navya, cette nouvelle commande démontre la dynamique du marché allemand en matière de transport autonome de personnes avec à ce jour un nombre de 20 navettes commercialisées.



Suite à cette annonce, l'action Navya gagnait près de 2,5% mardi en fin de matinée à la Bourse de Paris.



