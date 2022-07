Navya : Nouveau directeur financier

(CercleFinance.com) - Navya annonce la nomination de Pierre Guibert au poste de directeur financier et membre du directoire, sur décision du conseil de surveillance. Il succède à Benoit Jacheet qui occupait cette fonction en tant que manager de transition.



Depuis 2019, il occupait la fonction de vice-président finance & controlling de l'activité petit électroménager de Seb. 'Son expertise métier, son expérience de plus de vingt ans dans l'industrie ainsi que son parcours très international seront des atouts clés', selon Navya.



Pierre Guibert supervisera les équipes de la fonction finances, contrôle financier ainsi que juridique et achats et reportera à Sophie Desormière, présidente du directoire de Navya. D'origine lyonnaise, il sera localisé sur le site de Villeurbanne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel