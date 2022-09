Navya : Le titre recherché après un contrat aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Navya se distingue lundi matin à la Bourse de Paris, où le fabricant de systèmes de mobilité autonome signe l'une des meilleures performances du marché suite à l'annonce d'un contrat aux Etats-Unis.



A 11h15, le titre s'octroie une progression de plus de 10% alors qu'au même instant, le SBF 120 gagne 1,2%.



Navya a annoncé ce matin avoir conclu un contrat avec Beep, un fournisseur de services de mobilité basé en Floride, portant sur la vente de huit navettes autonomes.



Ces véhicules doivent permettre à Beep d'accélérer sa croissance via des déploiements dans des environnements variés allant des centres villes aux universités, en passant par les aéroports.



Cette nouvelle commande va porter à 22 le nombre total de navettes autonomes Navya exploitées par Beep, qui a fait de la technologie de Navya un élément clé de sa stratégie depuis le début de leur partenariat 2019.



