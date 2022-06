Navya : Le titre gagne du terrain après un accord à Bahreïn

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Navya surperforme le marché parisien vendredi matin, le fabricant de navettes autonomes ayant signé un protocole d'accord avec le Royaume de Bahreïn.



L'entreprise souligne que le protocole, conclu avec le ministère des Transports et des Télécommunications du royaume, vise à soutenir le déploiement des véhicules autonomes dans le pays.



Dans un communiqué, Navya explique que le Royaume de Bahreïn cherche à orienter ses investissements vers des technologies 'innovantes de haut vol' lui permettant de réduire ses émissions de carbone.



Plus spécifiquement, l'accord prévoit de fixer un cadre en vue d'identifier et de déployer des navettes autonomes pour de nombreux cas d'usage permettant d'améliorer le réseau de transport public.



L'accord s'inscrit dans le sillage du plan de développement économique à long terme du pays, baptisé 'Bahrain Economic Vision 2030'.



Vers 9h30, l'action Navya gagnait 2% quand le marché parisien progressait d'environ 0,8%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.