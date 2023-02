Navya : La société placée en redressement judiciaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya, un spécialiste des systèmes de mobilité autonome, a annoncé vendredi que le tribunal de commerce de Lyon l'avait placé, à sa demande, en redressement judiciaire.



La date limite pour le dépôt des offres de reprise auprès de l'administrateur judiciaire a été fixée au 21 février et au 7 mars pour ce qui concerne l'examen de ces offres, précise l'entreprise dans un bref communiqué.



Dans l'intervalle, l'exploitation de la société se poursuivra pendant la période d'observation, des communiqués de presse devant être régulièrement publiés au fur et à mesure des avancées de la procédure.



Navya avait sollicité la semaine dernière l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, suite à une déclaration de cessation des paiements, ne s'estimant plus en mesure de se financer et de couvrir ses besoins de trésorerie.



La suspension de la cotation des actions Navya, effective depuis le 25 janvier, reste maintenue. La société avait prévenu la semaine passée que la suspension de ses titres pourrait éventuellement ne jamais reprendre.



