Navya : L'action baisse, premier semestre sans surprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Navya (-9%) accuse l'une des plus fortes baisses du marché parisien mercredi après que le spécialiste des systèmes de mobilité autonome a fait état de résultats quasi-inchangés au premier semestre.



Au cours du premier semestre 2021, le groupe dit avoir vendu neuf navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros, en ligne avec son activité du premier semestre 2020.



Son résultat opérationnel s'inscrit, lui, en perte de 11,7 millions d'euros, contre -10,7 millions d'euros un an plus tôt.



Au 30 juin 2021, la Société disposait d'une trésorerie de 19,8 millions d'euros, comparé à 23,3 millions fin juin 2020.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent un cash burn 'toujours élevé' et disent ne pas percevoir de point d'inflexion à court terme, le focus restant selon lui focalisé à 100% sur la R&D.



Le bureau d'études, qui reste à 'sous-performance' sur le titre, abaisse en conséquence son objectif de 2,3 à 1,7 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.