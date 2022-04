Navya : Dans le rouge, pénalisé par l'analyse d'un broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya a cédé près de 3% à Paris, pénalisé par une analyse de Oddo qui maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre, avec un objectif de cours réduit à 1,5 euro, contre 1,6 euro précédemment.



Le bureau d'analyses revient sur la publication des résultats de l'année 2021 qui sont 'comme attendu fortement déficitaires'



Navya se dit prêt à préparer son industrialisation en 2022 mais quid maintenant de la demande et surtout des volumes futurs dans un marché toujours en phase d'expérimentation?, s'interroge Oddo.



Par conséquent, 'pour 2022, nous n'attendons pas d'amélioration en bottom line avec un EBIT de -23 MEe sur l'exercice', souligne l'analyste.



Oddo indique que la situation cash de Navya et les perspectives d'industrialisation ne suffisent 'évidemment pas' à faire évoluer son conseil sur le titre.





