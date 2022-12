Navya : Commande pour une navette autonome en Arabie saoudite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Navya a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue de la vente d'une première navette autonome au saoudien Electromin, sans toutefois dévoiler les termes du contrat.



Le spécialiste des systèmes de mobilité précise que cette commande s'inscrit dans le prolongement de l'accord de distribution signé en juillet dernier avec cette filiale du fabricant de lubrifiants Petromin.



Navya - qui fait état d'un nombre croissant de projets de mobilité partagée en Arabie Saoudite - indique que la transaction devrait lui ouvrira la porte de nouveaux projets dans le pays.



L'entreprise explique vouloir consolider sa position sur ce marché stratégique avec les villes intelligentes émergentes et les projets 'verts' ambitieux qui apparaissent à travers le Moyen-Orient.



Electromin travaille déjà avec une entité gouvernementale pour tester des véhicules autonomes dont cette première navette fera partie.



Les navettes autonomes constituent un élément clé des plans de mobilité de l'Arabie saoudite et de son programme de réformes baptisé 'Vision 2030'.



