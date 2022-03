Navya : Bien orienté après un protocole d'accord en Arabie

(CercleFinance.com) - Navya prend près de 2% après la signature par la société d'un protocole d'accord avec Electromin, société d'e-Mobilité saoudienne, pour la distribution des produits et de la technologie de Navya en Arabie Saoudite.



L'accord inclut également le développement conjoint de solutions de mobilité autonome de pointe, sur mesure, destinées aux nombreux projets d'envergure déployés dans le Royaume, parcs, universités et autres développements.



La collaboration comprendra le développement des ventes et la distribution des véhicules autonomes et des solutions technologiques de Navya, ainsi qu'une possible industrialisation conjointe des futures générations de véhicules autonomes Navya en Arabie Saoudite.



