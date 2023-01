Navya : A choisi son nouveau président du directoire

(CercleFinance.com) - Navya fait savoir que son conseil de surveillance vient de nommer Olivier Le Cornec, président du directoire de Navya à compter de ce jour et en remplacement de Sophie Desormière.



Actuellement Directeur R&D et Technologies de Navya, Olivier Le Cornec conservera ses fonctions actuelles en plus de son mandat de Président du Directoire.



'Par cette nomination, le conseil de surveillance de Navya fait le choix d'une personnalité aux compétences reconnues dans des domaines représentant de forts enjeux pour la Société tout en maintenant l'équilibre actuel des compétences et de l'organisation', souligne Navya.



Par ailleurs, le conseil de surveillance annonce avoir pris acte de la démission de Jean-Marc Janaillac de ses fonctions au sein du conseil de surveillance et le remercie pour toute sa contribution.



