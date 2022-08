Navya : Les navettes autonomes de Navya sont testées en Ecosse, l'action remonte

(BFM Bourse) - Le leader français des systèmes de mobilité autonome gagne du terrain ce mardi à la suite de l’annonce de sa participation à un projet de navette autonome dans le pays. Les essais ont débuté et se prolongeront jusqu’en mars prochain.

Navya plante une banderille dans la contrée des Highlanders. Le spécialiste de la conduite autonome a annoncé mardi s’être associé au campus d’Inverness, dans le nord-est de l'Ecosse, pour déployer un premier projet de navette autonome dans le pays.

"Le véhicule autonome Navya est arrivé dans les Highlands et les essais en cours se poursuivront jusqu'en mars 2023", a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Ce projet est promu par Hitrans – pour "The Highland Transport Partnership" - une société écossaise de transport régional. Navya est chargé de la fabrication et du déploiement de la navette tandis que le groupe de transport britannique Stagecoach assure de son côté l’exploitation du service.

3 kilomètres de trajet

L’itinéraire de trois kilomètres effectué par les navettes autonomes dans le cadre de ce projet relie le campus d'Inverness au parc commercial et d'affaires de la même ville écossaise. La navette autonome, qui peut accueillir un maximum de 15 places, sera "utilisée principalement par les étudiants et les personnes travaillant sur le site du campus d'Inverness afin d’accéder au parc commercial et d'affaires voisin tout au long de la journée", a précisé Navya. Le véhicule circulera de 10 heures à 16 heures et sera gratuit pendant une période de lancement spéciale jusqu'au 1er octobre.

Ce nouveau partenariat démontre que l’entreprise basée à Villeurbanne demeure à l’affut de projets pour développer son expertise technologique. Au début du mois d’août, la société fondée en 2014 avait déjà annoncé le lancement d’un autre projet pilote de navette autonome d’une durée d’un an dans le Minnesota, aux Etats-Unis.

Un cours divisé par plus de deux sur un mois

A la Bourse de Paris, les investisseurs accueillent favorablement l’annonce de ce projet pilote en Ecosse. Le titre Navya a pris jusqu’à 15% en début de séance avant d’effacer rapidement une grande partie de ses gains. Vers 16h50, l’action de la société basée à Villeurbanne s’adjugeait encore 2,92% à 0,388 euro.

Cette hausse reste contenue au regard du récent plongeon boursier de la valeur. Sur un mois Navya a vu son cours être divisé par plus de deux, pénalisé notamment par la décision du groupe de recourir, fin juillet, à une émission d'OCABSA, pour un montant total de 36 millions d’euros.

Ce mode de financement, qui associe des obligations convertibles en action (OCA) à des bons de souscriptions en action (BSA), permet à des entreprises fragiles et exclues du marché du crédit de trouver rapidement de l’argent frais pour assurer leur fonctionnement. Néanmoins, ce procédé s’accompagne généralement d’une forte dilution pour les actionnaires car l’intermédiaire financier qui souscrit ces titres a ensuite vocation à céder les actions obtenues sur le marché. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a plusieurs fois alerté sur les risques liés à ces instruments.

Navya avait estimé fin juillet que cette ligne de financement OCABSA lui permettrait d’être en mesure de faire face à l’ensemble de ses échéances sur douze mois.

Par Julien Marion

