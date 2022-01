Navya : Le groupe Navya va faire une démonstration de ses navettes autonomes gérées à distance

(BFM Bourse) - Le champion français des systèmes de conduite autonome rebondit mardi en Bourse à l'annonce de la prochaine démonstration, lors du salon Autonomy Paris des 16 et 17 mars, de la mise en œuvre de son système de supervision à distance d’une flotte de navettes.

Après avoir vu son cours rechuter l'année dernière de 47%, Navya a encore perdu près de 10% en Bourse depuis le 1er janvier, avec un plus bas à 1,86 euro lundi en séance, tandis que le groupe Keolis (co-entreprise entre la SNCF et la Caisse de dépôt et placement du Québec), un de ses actionnaires historiques, s'est laissé diluer en passant sous le seuil de 10% du capital.

Mardi matin, un communiqué de l'entreprise rhodanienne apporte cependant une bouffée d'oxygène au titre, qui remonte ainsi de 2,51% à 1,962 euro. Navya a en effet annoncé "une étape décisive" en vue de l'industrialisation de solutions de conduite autonome de niveau 4 (étape où plus aucune action n'est requise du conducteur), avec la présentation de la supervision à distance d’une flotte de véhicules autonomes à l’occasion du salon Autonomy Paris qui se tiendra les 16 et 17 mars 2022.

"Ces nouveaux développements apportent aux opérateurs de transport les fonctionnalités critiques permettant de piloter à distance une flotte de véhicules autonomes. Ils améliorent la disponibilité du service et garantissent la sécurité de toutes les navettes et de leurs passagers. Il s’agit d’un jalon capital pour Navya afin de lancer la commercialisation de ses solutions de niveau 4", a fait valoir Sophie Desormière, la nouvelle présidente du directoire de l'entreprise.

"NavyaDrive et NavyaOperate sont les deux systèmes qui composent le socle logiciel de notre système de conduite autonome. Associés aux dernières technologies de connectivité et à nos algorithmes de data intelligence, ils permettent l’industrialisation de nos développements dans le cadre de nos projets collaboratifs et stratégiques de premier plan en cours de finalisation", a précisé le directeur technique, Olivier Le Cornec.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse