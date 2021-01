Navya : Le français Navya lance le premier service de navettes autonomes en Israël

(CercleFinance.com) - Navya annonce équiper le premier centre médical du Moyen-Orient, l'hôpital de Sheba (Israël), dans la banlieue de Tel Aviv, du premier service public de mobilité autonome du pays.



Ainsi, depuis le mois de janvier 2021, un Autonom Shuttle est intégré au service de navettes existant de Sheba pour transporter les passagers autour du campus.



Le parcours forme une boucle de 2,1 km et dessert les principaux bâtiments de l'hôpital partageant la route avec les lignes de bus existantes. Le parcours est ponctué de 7 stations.



Dans ce cadre, Navya fournit les systèmes de conduite autonome ainsi que la navette électrique et les services associés.



Après ce déploiement, le service sera pérennisé et des navettes supplémentaires pourraient rejoindre le site, avec de possibles nouvelles routes, indique Navya.







