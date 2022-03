Navya : La direction de Navya envisagerait une importante levée de fonds

(BFM Bourse) - La nouvelle patronne du spécialiste lyonnais des systèmes de conduite dédiés aux véhicules autonomes travaille d'arrache-pied à une levée de fonds de l'ordre d'une centaine de millions d'euros afin de financer l'accélération des activités, affirme Lyon Décideurs dans le cadre d'un entretien avec Sophie Desormière.

Six ans après avoir bouclé une levée de fonds de 30 millions d’euros, notamment auprès de Keolis et Valeo, Navya s'apprêterait à annoncer une nouvelle levée, d'un montant d'environ 100 millions d'euros, soit près de deux fois plus que sa valorisation boursière à la clôture de ce lundi (-16,4% à 54 millions d'euros), rapporte Lyon Décideurs. Sophie Desormière, qui a pris les commandes de la pépite des véhicules autonomes début janvier, a fait part de sa volonté de financer l'accélération des activités dans une interview accordée au magazine local et spécialisé Lyon Décideurs.

La nouvelle dirigeante de Navya confie son intention d'accélérer sensiblement le déploiement de navettes équipées des systèmes de conduite développés par Navya, et explique qu'"une accélération, ça se finance". Sophie Desormière compte notamment sur les subventions du plan France 2030 alors que le groupe rhodanien a déjà remporté plusieurs appels d'offres en lien avec des projets de mobilité, en France et en Europe.

En ce sens, l'article de Lyon Décideurs souligne que le secrétaire général pour l’investissement, pilote du plan France 2030, n'est autre que Bruno Bonnell, qui connaît bien l'histoire de Navya car le groupe a été fondé par Christophe Sapet, son ami avec qui il a créé l'éditeur de jeux vidéo (coté) Infogrames en 1983.

Q. S. - ©2022 BFM Bourse