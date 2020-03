Natixis : Va suivre les recommandations de la BCE

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Natixis a décidé aujourd'hui de suivre les recommandations formulées par la Banque Centrale Européenne (BCE) concernant la distribution de dividendes.



Le Conseil d'administration ne proposera pas à l'Assemblée Générale annuelle du 20 mai 2020 d'approuver la distribution d'un dividende par action de 0,31 E au titre de l'exercice 2019.



' Le dividende provisionné au titre de l'exercice 2019 et jusqu'alors prudentiellement déduit des fonds propres CET1 de Natixis sera relâché, ayant un impact positif de ~100 pb sur la solvabilité de Natixis ' précise le groupe.



François Riahi, directeur général de Natixis, a déclaré : ' Dans les circonstances difficiles de la crise liée au COVID-19, nos collaborateurs dans chacun de nos métiers sont pleinement mobilisés au service de nos clients. Il s'agit de notre priorité et c'est pour cette raison que nous suivons la recommandation de la Banque Centrale Européenne de conserver l'intégralité de nos ressources à leur disposition au cours des prochains mois. '



