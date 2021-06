Natixis : Signe la charte LGBT+ de l'Autre Cercle

(CercleFinance.com) - Natixis annonce aujourd'hui avoir signé la charte d'engagement LGBT+ deL'Autre Cercle, une association agissant pour plus d'inclusivité.



'Cet engagement renforce la politique de diversité et d'inclusion de Natixis afin de favoriser un environnement de travail respectueux de tous', indique la société.



En adoptant cette charte, Natixis réaffirme sa volonté de garantir à ses collaborateurs un environnement de travail inclusif dans lequel chacun peut être soi-même, se sentir soutenu et entendu quelles que soient son orientation sexuelle et son identité de genre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

