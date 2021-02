Natixis : Résultats en baisse au T4, coût du risque en hausse

PARIS (Reuters) - Natixis a publié mardi des résultats trimestriels en baisse tout en mettant en avant sa bonne santé financière au moment où sa maison mère, BPCE, s'apprête à racheter la part de son capital qu'elle ne possède pas encore.

La quatrième banque cotée française a réalisé sur les trois derniers mois de 2020 un résultat net part du groupe de 323 millions d'euros, en baisse de 13% par rapport à la période correspondante de 2019.

Son produit net bancaire a reculé de 4% sur un an pour revenir à 2,23 milliards d'euros alors que le coût du risque augmentait à 159 millions contre 119 millions un an plus tôt.

Le résultat trimestriel sous-jacent lui, ressort à 442 millions d'euros au quatrième trimestre, soit à son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans, précise Natixis dans un communiqué.

Sur l'ensemble de 2020, Natixis affiche un bénéfice net part du groupe de 101 millions d'euros, en baisse de 95%, pour un PNB de 7,306 milliards (-14%).

(Matthieu Protard et Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

