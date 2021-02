Natixis : Réalise la cession de 29,5% de Coface à Arch

(CercleFinance.com) - Natixis annonce ce soir la réalisation de la cession d'une participation de 29,5% dans le capital de Coface à Arch Financial Holdings Europe IV, un affilié d'Arch Capital Group, au prix de 9,95 E par action (dividende attaché).



Cette cession fait suite à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence et réglementaires compétentes.



Natixis n'est plus représentée au conseil d'administration de Coface, Arch occupant quatre des sièges de Natixis. Bernardo Sanchez Incera a été nommé Président du Conseil.



Natixis détiendra sa participation résiduelle de 12,7% dans Coface comme une participation financière.



