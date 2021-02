Natixis : Projet d'offre publique de BPCE sur les 29,3%

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Natixis s'est réuni ce jour et a pris connaissance de l'intention de BPCE de déposer un projet d'offre publique visant les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas au prix de 4 euros par action Natixis (dividende attaché).



BPCE a annoncé son intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire visant la totalité des titres non détenus par elle dans l'hypothèse où les actionnaires minoritaires ne détiendraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la Société à l'issue de l'offre.



' Ce projet d'offre s'inscrirait dans le cadre d'un projet industriel ambitieux au service du développement des métiers de Natixis et de la simplification de ses filières fonctionnelles, que le Groupe BPCE entend mettre à l'étude ' indique le groupe.



