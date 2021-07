Natixis : Plan de croissance annuel du PNB de l'ordre de 5%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE présente son nouveau plan stratégique ' BPCE 2024 '. Les métiers de Natixis s'inscrivent pleinement dans ce plan stratégique.



' Pour Natixis, ' BPCE 2024 ' constitue donc un plan de croissance et d'investissement, illustré par un taux de croissance annuel moyen 2020-2024 du produit net bancaire de l'ordre de 5%, accompagné d'une amélioration du coefficient d'exploitation à ~70% ' indique le groupe BPCE.



Ce plan de développement repose sur trois priorités stratégiques (Conquérant, Client, Climat) et trois lignes de force (Simple, Innovant et Sûr), et affiche des ambitions fortes pour ses métiers de Banque de Proximité et Assurance et de Global Financial Services.



Les nouvelles ambitions 2024 repose sur la diversification qui devrait notamment se traduire en 2024 par ~ 500 ME de revenus additionnels pour Natixis Corporate & Investment Banking (CIB) sur les 8 industries coeurs, une contribution des actifs privés à la profitabilité de Natixis Investment Managers (IM) supérieure à 25%, et un Net Promoter Score supérieur à 40 pour l'assurance non-vie et les paiements.



Le groupe a pour objectif de multiplier les revenus green de Natixis CIB par 1,7 à horizon 2024. Il vise également à positionner l'ESG au centre de ses activités de gestion d'actifs et d'assurance, avec un objectif d'encours sous gestion durable ou à impact de Natixis IM supérieur à 600 MdE et à 50% en 2024.



' Le groupe souhaite affirmer Natixis Investment Managers comme un leader mondial de la gestion d'actifs ; apporter une offre à haute valeur ajoutée à ses clients directs High Net Worth Individuals (HNWI) et ceux des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ; faire de Natixis Corporate and Investment Banking la banque de référence pour ses clients sur ses expertises sélectives et diversifiées ; accélérer le déploiement de solutions d'assurance responsable, pour les clients des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne en capitalisant sur les investissements réalisés ; innover et être source de croissance pour le Groupe BPCE et de différenciation pour les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ' indique la direction.



